Хилькевич проговорилась о разводе

Телезвезда Анна Хилькевич стала участницей YouTube-шоу и дала откровенное интервью. Актриса поделилась тайнами личной жизни и рассказала о серьезных проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в замужестве.

Во время беседы с журналисткой Ириной Шихман 32-летняя Анна Хилькевич рассказала о том, как тяжело ей приходится с мужем Артуром Мартиросяном. Дело в том, что супруг бывает крайне холодным по отношению к Анне и не выражает свои чувства в той мере, как этого хотелось бы ей. В результате Хилькевич приходится переодически ругать мужа и просить его чаще говорить о том, как он ее любит.

Однако это все незначительные издержки брака. Настоящей сенсацией стало то, что какое-то время назад супруги действительно находились на грани развода (слухи об этом ходили в социальных сетях, но их звезда опровергла). Анна Хилькевич поделилась со зрителями, что после рождения второй дочери над их семьей навис настоящий рок. Все шло крайне плохо, и череда невзгод практически свела актрису с ума. Тогда еще не было постоянной няни, Анна не справлялась с двумя детьми. К тому же старшая дочка ревновала родителей. Собираясь всей семьей, супруги ругались. Масла в огонь подливал и плотный рабочий график Анны, с которым было практически невозможно совмещать домашние дела.

Тем не менее, пройдя через все трудности, сейчас Анна может смело назвать себя опытным человеком в области семейных отношений. Пережив развод и проблемы во втором браке, телезвезда точно знает, как сохранить страсть и взаимопонимание с мужем.