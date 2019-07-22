Собчак призналась в любви к чужому мужчине

Поводом для нападок хейтеров на телеведущую стала ее публикация. В одном из предыдущих постов Ксения Собчак задалась вопросом, почему именно в России неважна ничья репутация, в частности журналистов.
Злопыхатели воспользовались моментом, чтобы покритиковать звезду. Они указали Собчак на участие в реалити-шоу "Дом-2". В ответ ведущая призналась, что является неординарной личностью, которая отказывается сковывать себя какими-либо рамками и форматами.
"Друзья! Хочу признаться в важном. Прежде всего я не ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист. Я хулиганка. И это основное, что меня определяет", – заявила Ксения. "Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим "Домом-2", – добавила звезда.
При этом Ксения Собчак рассказала о своих пламенных чувствах: "Я люблю Степана Меньщикова, Ксению Бородину и Ольгу Бузову так же сильно и страстно, как люблю Джеймса Джойса, Райнера Вернера Фассбиндера и Лиона Фейхтвангера".
Отметим, что телеведущая перестала скрывать своим отношения с режиссером Константином Богомоловым. В начале июня Ксения Собчак развелась с актером Максимом Виторганом. Несмотря на расставание, экс-супруги сохранили дружеские отношения и вместе занимаются воспитанием сына Платона.
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