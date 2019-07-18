"Богатырь!": звезда "Дома-2" родила второго сына

Звезды "Дома-2" Ольга и Илья Гажиенко во второй раз стали родителями. Утром 18 июля Ольга родила здорового и крупного мальчика. Муж в соцсетях благодарит счастливую маму за драгоценный подарок.

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