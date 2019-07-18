"Богатырь!": звезда "Дома-2" родила второго сына

Звезда "Дома-2" Ольга Гажиенко (на проекте была известна как Агибалова) снова стала мамой. Мальчик весит 4278 граммов при росте 55 сантиметров.
"Спасибо тебе за такой подарок! Ты героиня, низкий поклон!" – написал в соцсетях Илья Гажиенко.
У пары есть сын Кирилл. Он с нетерпением ждал рождения брата и всячески оберегал беременную маму. Звезда "Дома-2" родила точно в срок, в 40 недель. Имя новорожденному Илья и Ольга планируют выбрать в ближайшее время.
"Мы до сих пор не придумали имя нашему второму сыночку. Когда ждали Кирюшу, тоже не было конкретного имени, которым хотим назвать. Мы придумали несколько имен и решили: как увидим, так и поймем, какое больше подходит. Составили список. В итоге сразу после рождения Илья взял ребенка на руки, посмотрел и сказал: "Мне кажется, это Кирилл", – рассказала недавно звезда "Дома-2".
На этот раз Ольга и Илья даже не стали составлять список. Звезды "Дома-2" уверены, что имя придет само – как и в прошлый раз, пишет StarHit.
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