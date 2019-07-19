Раскрыт шокирующий секрет брака Пугачевой и Киркорова

О личной жизни и творчестве Филиппа Киркорова высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Он объяснил, почему считает поп-короля творческим импотентом, и раскрыл тайну брака артиста с Аллой Пугачевой.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были вместе на протяжении многих лет. В 1994 году пара даже обвенчалась. Артист не раз в своих интервью называл Примадонну самой любимой женщиной своей жизни (после мамы, конечно), своей вдохновительницей, посвящал ей песни. Говорили, что именно Алла Пугачева открыла Филиппа Киркорова.

Вот только музыкальный критик Сергей Соседов считает иначе. По его мнению, это сделал Леонид Дербенев, который когда-то сотрудничал и с Аллой Пугачевой. "Алла была отражением великих талантов гениальных людей. Но их сейчас нет", – печально констатировал музыкальный критик.

Со стороны казалось, что в браке Пугачевой и Киркорова было все гармонично. Но это не так. Сергей Соседов раскрыл тайну. "Они жили в разных о­телях и номерах на гастролях. Да что там говорить..." – махнул рукой специалист. Распространяться дальше он не стал, зато в подробностях обсудил творчество Филиппа Киркорова.

Соседов хлестко назвал его творческим импотентом. "У него есть "пых" в глазах, а песен нет. Где хиты?" – вопрошает эксперт. Песню "Ибица" он раскритиковал, а роскошное шоу "Я" назвал скучным. "Это шоу – "Мы" в лучшем случае. "Я" и 100 человек на сцене. Непрофессионально даже само название. "Я" – это черный кабинет, пять музыкантов на сцене и один софит", – заключил Сергей Соседов.

Музыкальный критик убежден, что Филиппу Киркорову нужно сменить направленность – "вернуться к классической эстраде, вспомнить хиты прошлых лет". "Филиппу нужно вернуться к хорошей поэзии, уйти от бесконечной самопрезентации. Он ушел в саморекламу и светский экшен", – цитирует музыкального критика "Собеседник".