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Раскрыт шокирующий секрет брака Пугачевой и Киркорова

Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
О личной жизни и творчестве Филиппа Киркорова высказался музыкальный критик Сергей Соседов. Он объяснил, почему считает поп-короля творческим импотентом, и раскрыл тайну брака артиста с Аллой Пугачевой.
прочитано 1713 раз

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были вместе на протяжении многих лет. В 1994 году пара даже обвенчалась. Артист не раз в своих интервью называл Примадонну самой любимой женщиной своей жизни (после мамы, конечно), своей вдохновительницей, посвящал ей песни. Говорили, что именно Алла Пугачева открыла Филиппа Киркорова.

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Вот только музыкальный критик Сергей Соседов считает иначе. По его мнению, это сделал Леонид Дербенев, который когда-то сотрудничал и с Аллой Пугачевой. "Алла была отражением великих талантов гениальных людей. Но их сейчас нет", – печально констатировал музыкальный критик.

Со стороны казалось, что в браке Пугачевой и Киркорова было все гармонично. Но это не так. Сергей Соседов раскрыл тайну. "Они жили в разных о­телях и номерах на гастролях. Да что там говорить..." – махнул рукой специалист. Распространяться дальше он не стал, зато в подробностях обсудил творчество Филиппа Киркорова.

Соседов хлестко назвал его творческим импотентом. "У него есть "пых" в глазах, а песен нет. Где хиты?" – вопрошает эксперт. Песню "Ибица" он раскритиковал, а роскошное шоу "Я" назвал скучным. "Это шоу – "Мы" в лучшем случае. "Я" и 100 человек на сцене. Непрофессионально даже само название. "Я" – это черный кабинет, пять музыкантов на сцене и один софит", – заключил Сергей Соседов.

Музыкальный критик убежден, что Филиппу Киркорову нужно сменить направленность – "вернуться к классической эстраде, вспомнить хиты прошлых лет". "Филиппу нужно вернуться к хорошей поэзии, уйти от бесконечной самопрезентации. Он ушел в саморекламу и светский экшен", – цитирует музыкального критика "Собеседник".

Автор: 19 июля 2019, 13:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ослепительный Киркоров резко помолодел

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А судьи кто???
1

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