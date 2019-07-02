"Шизофрения!": оскорбленная Рудковская опустилась до хамства

Настоящая баталия произошла между продюсером и ее подписчицей в Telegram. Яна Рудковская обиделась на критику в свой адрес и набросилась на оппонентку.

Жена фигуриста Евгения Плющенко опубликовала в Instagram-аккаунте фото из Парижа. Одной из подписчиц показалось, что платье не идет Яне Рудковской, и она написала об этом в своем Telegram-канале "Модные хроники Злой Киски".

"В данный момент в Париже проходит показ Ульяны Сергеенко и антипиар ему уже обеспечила Яна Рудковская, которая выбрала очень плохо сидящее на ней платье. Яна, наймите стилиста уже! Хотите, посоветуем хорошего?" – высказалась пользовательница Сети. Продюсера задело замечание, и она в своем Telegram-канале "Голубь мира" ответила на нападки.

"Дорогая киска, платье сидит шикарно, вчера я получила кучу комплиментов от иностранных селебрити, блогеров и многих знакомых по поводу него на Амфаре и на моей вечеринке в Плазе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Более того, в шоу-руме Ульяны в Москве уже с утра обрывают клиенты телефоны и жаждут заказать такое же! Так что, прям очень холостой на этот раз выстрел, сорян", – написала Яна.

Она добавила, что подписчице не надо терять адекватность. "А то прям лютой завистью запахло!" – заявила продюсер.

Между женщинами развязалась перебранка. "У вас-то понятно, синдром замыленного глаза, и даже мешок из-под картошки будет казаться великолепным одеянием вашего стройного тела, но будем честны... Платье – ужас, сидит ужасно, а лизоблюдство в вашу сторону никто не отменял. Блогеров из Восточной Европы в расчет брать не будем. Они там все поехавшие", - огрызнулась собеседница продюсера.

Судя по всему, это заявление вывело из себя Яну Рудковскую, и она перешла на откровенное хамство. Это тот случай, "когда ты думаешь, что весь мир сошел с ума, а ты один в адеквате", подчеркнула она.

"Как дипломированный врач ставлю диагноз – шизофрения! Все Признаки на лицо – бред, нарушение сознания! Надеюсь, все-таки когда-нибудь наступит затяжная ремиссия, и Вы все-таки воспользуетесь хорошим психотерапевтом. Если что, могу дать хороших специалистов и проспонировать даже! А так пока отписка, сорри, злая киска", – резюмировала Яна Рудковская.