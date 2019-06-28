Яну Рудковскую обвинили в кощунстве за сравнение с героем войны
Знаменитость сообщила, что у нее побывал священник Дмитрий, который снял глаз. По ее словам, привидения пока затаились. "Мы уже к этому стали спокойно относиться и даже с юмором", – поделилась супруга Евгения Плющенко.
Дальше речь пошла о тизере на новый клип Димы Билана, не менее мистический, чем вся эта история. Автором видео стал Александр Гудков, который, по словам Яны Рудковской, сценарий с ней не согласовывал, а делал все сам. "Так вот я стою на своем, как Зоя Космодемьянская. Высшие силы, совпадение или случайность!" – отметила она.
Продюсер уверяет, что непричастна к этому, и уж точно это не пиар-ход. "Не мой стиль – белыми нитками на черном сукне", – добавила светская львица.
Многие рассвирепели, услышав такую аналогию: "Не дали ли Вы маху, сравнив себя с героиней войны?!", "При чем тут Зоя Космодемьянская? Что за бред Вы здесь несете? Не трогайте героев войны. Это подло!"
"Сравнение с Зоей Космодемьянской – кощунство! Она умерла мучительной смертью!" – рассердилась подписчица.
Поклонники, переживающие за спокойствие Яны, решили открыть ей глаза на происходящее. "Не смешите про сглаз! Это священник сказал?! Тогда он Вас обманул, а денежку явно в карман не забыл положить", "Советую пригласить хорошего колдуна – он почистит дом, поставит защиту и будет счастье. Священник тут бессилен", – поделились знатоки.
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