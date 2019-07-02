Выходка Пугачевой получила неожиданные последствия

В Сети получили распространения фотографии и видео с Рижского вокзала, на перрон которого Алла Пугачева въехала на автомобиле. В РЖД отреагировали на выходку Примадонны.

Все началось с того, что на страничке в социальной сети Instagram, посвященной Алле Пугачевой, появились фото и видео, на котором запечатлена артистка и ее родственники, прибывшие к поезду Москва – Рига прямо на автомобилях. Эта история не получила бы распространения, если бы не комментарии подписчиков. Многие пользователи возмутились выходкой Примадонны.

В итоге, шумиха вылилась в скандал, на который отреагировали в РЖД. В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали ситуацию. Оказалось, машина Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам. Однако к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщают "РИА Новости".

Отметим, что Алла Пугачева вместе с молодым супругом, известным юмористом и телеведущим Максимом Галкиным, а также с их детьми Гарри и Лизой и нянями отправились в Юрмалу. Там семейство проводит каждое лето. Пока ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин не прокомментировали вспыхнувший скандал. Зато артист в своем аккаунте в Instagram уже успел выложить видеозаписи, сделанные на юрмальском пляже. По всей видимости, Максим Галкин не переживает из-за шумихи.

Зато ситуацию прокомментировал его коллега, юморист Владимир Винокур. "Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет. Да, она подъехала. А что, ей пилить по перрону, со всеми здороваться и всем рассказывать свою биографию?", – задал риторический вопрос "Пятому каналу" артист. Винокур убежден, что Примадонна "это заслужила своей жизнью", и признался, что сам бы "ее донес на руках".