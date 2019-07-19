Перелез через забор: новоиспеченный муж сбежал от звезды шоу "Дом-2"

Поклонники телестройки не верят в любовь Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Даже свадьбу участников шоу "Дом-2" они считают постановкой.

В Сети появился анонс следующего выпуска реалити-шоу. В кадре жители шоу "Дом-2" провожают Марину и Романа за ворота. На днях Африкантова и Капаклы стали мужем и женой, поэтому переезжают на проект "Дом-2 Спаси Свою Любовь".

Марина говорит подругам, что не будет становиться Капаклы, эту фамилию будут носить только их дети. После новобрачная догоняет ненаглядного, убегающего от нее с вещами. В итоге у ворот Капаклы бросает чемоданы, которые нес, на землю и перелезает через забор.

Поклонники шоу "Дом-2" назвали происходящее на видео цирком. Интернет-обыватели не верят в искренность Романа и Марины. Многие считают их свадьбу фикцией, так как на торжество не пригласили никого, даже родителей.

"Что за свадьба, фамилию не меняет, расписали вдвоем, родителей даже не позвали! Ужас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не свадьба ,а фикция какая то.. Роспись по тихому,фамилию не менять...ну ппц просто", "Да, не было ни какой свадьбы, очередной сценарий", "Да потому что не рассписались они! Я не верю!", "Платье бросил на землю и убежал.😁😁😁 Хватит вопить про любовь проектных клоунов. Позорище. 👎👎👎", – комментируют фанаты шоу "Дом-2".