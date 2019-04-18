Почему Башаров живет с женой после развода: сенсационные подробности

Репортеры выяснили, что оформившие развод Марат Башаров и Елизавета Шевыркова составили некое соглашение, в рамках которого продолжают жить вместе. Некоторые подробности весьма необычны.

Недавно Марат Башаров развелся с женой Елизаветой Шевырковой. Это случилось после того, как актер будучи в подпитии избил супругу. Эти данные подтвердил брат Елизаветы Федор. Однако не успел скандал прогреметь, как супруги вместе вышли в свет, демонстрируя полную идиллию.

Дальше все еще более странно. Елизавета отправилась с сыном Марселем отдыхать в Таиланд, после чего объявила о проблемах с супругом, намекнув на его пристрастие к алкоголю и его агрессивное поведение. Затем подала на развод. Марат Башаров никак не комментировал эту ситуацию, но в какой-то момент у себя в аккаунте в соцсети назвал Шевыркову хищницей и заявил, что она его шантажировала, угрожая возбудить против него уголовное дело. Поэтому он был вынужден отписать ей московскую квартиру. Однако вскоре артист этот пост удалил.

В свежем разговоре с журналистами Марат Башаров сообщил, что их развод с Елизаветой – формальность, никакого раздела имущества не было и вообще они живут вместе. Внес ясность в ситуацию человек из близкого окружения пары, но предпочел не называть своего имени. По его словам, пара продолжает жить как семья на определенных условиях.

"Заключили соглашение по типу брачного контракта о взаимных обязательствах. Марат обязуется содержать семью. Лиза дала ему шанс – разрешила с ними жить с условием, что он больше не пьет. И пока он держит слово – завязал. Не вижу его поддатым. А его условие – чтобы у Марселя не появился новый "папа". Чтобы Лиза не предъявила ребенку некоего дяденьку", – сообщил источник сайту "Комсомольская правда".

По сути, все нажитое в браке Марат Башаров отдал Елизавете. "Марат вспыльчивый. Понимает, что Лиза его, по сути, поимела. Под ее нажимом он отписал ей квартиру, которую зарабатывал потом и кровью", – отметил собеседник, объяснив противоречивое поведение актера, написавшего разгромный пост, а потом быстро его удалившего.

По словам человека из окружения артиста, Елизавета Шевыркова оказалась "хваткой". "Хотя она любит Марата, но сумела себя полностью юридически защитить. Думаю, весь этот развод она затеяла, чтобы диктовать ему свои условия. Она позаботилась о будущем своем и сына. Ее адвокаты дали подписать Башарову соглашение, которое они составили. Он подписал, не сопротивляясь", – сообщил источник журналистам.

Во всей этой ситуации Марат Башаров якобы испугался за свою репутацию, испугался огласки и разговоров. Поэтому теперь он "шелковый". В свою очередь, Елизавета Шевыркова уже привыкла к комфортной жизни, и поведение трезвого актера ее полностью устраивает. А достойной замены ему у нее пока нет.