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Башаров публично воссоединился с бывшей женой

Марат Башаров с женой. Фото: www.globallookpress.com
Марат Башаров появился на публике с бывшей женой. Елизавета Шевыркова выглядела счастливой, а свидетели заключили, что пара действительно воссоединилась.
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Марат Башаров с экс-супругой побывали на концерте группы "БИ-2".  Появление пары в зале удивило зрителей - те решили, что стали свидетелями воссоединения пары.

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"Прямо за нами сидел Марат Башаров со своей женой, которой он ломал нос под Новый год. Потом они разводились, но видимо дело снова идет к примирению", – делятся информацией в соцсетях очевидцы.

По словам свидетелей, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова провели какое-то время за кулисами, а затем заняли места в зрительном зале. Отмечают, что они вели себя как пара и  выглядели счастливыми.

Марат Башаров официально стал холостяком 21 марта. Заявление в суд подала его супруга после того, как актер в очередной раз ее избил и сломал ей нос. Однако вскоре после объявления о разводе бывшие супруги стали появляться вместе на светских мероприятиях и даже съездили в отпуск в Таиланд.

Актер тесного общения с бывшей супругой вовсе не скрывает. Видео с концерта Марат Башаров также выложил в Instagram. Поклонники предполагают, что артист все же решил измениться и сумел убедить в этом Елизавету, пишет StarHit.  Вполне возможно, что влюбленным удалось забыть старые обиды. Тем не менее, объявлять о своем воссоединении влюбленные не торопятся.

Автор: Андрей Евлампиев17 мая 2019, 21:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

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