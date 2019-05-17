Башаров публично воссоединился с бывшей женой
Марат Башаров с экс-супругой побывали на концерте группы "БИ-2". Появление пары в зале удивило зрителей - те решили, что стали свидетелями воссоединения пары.
"Прямо за нами сидел Марат Башаров со своей женой, которой он ломал нос под Новый год. Потом они разводились, но видимо дело снова идет к примирению", – делятся информацией в соцсетях очевидцы.
По словам свидетелей, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова провели какое-то время за кулисами, а затем заняли места в зрительном зале. Отмечают, что они вели себя как пара и выглядели счастливыми.
Марат Башаров официально стал холостяком 21 марта. Заявление в суд подала его супруга после того, как актер в очередной раз ее избил и сломал ей нос. Однако вскоре после объявления о разводе бывшие супруги стали появляться вместе на светских мероприятиях и даже съездили в отпуск в Таиланд.
Актер тесного общения с бывшей супругой вовсе не скрывает. Видео с концерта Марат Башаров также выложил в Instagram. Поклонники предполагают, что артист все же решил измениться и сумел убедить в этом Елизавету, пишет StarHit. Вполне возможно, что влюбленным удалось забыть старые обиды. Тем не менее, объявлять о своем воссоединении влюбленные не торопятся.
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