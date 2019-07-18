Тело звезды шоу "Дом-2" нашли под окнами многоэтажки

В одном из спальных районов Одессы спешащие на работу прохожие обнаружили тело мужчины. Им оказался Евгений Щербаков – ведущий и экс-участник скандального реалити-шоу.
Бывший житель телестройки выпал из окна 17-этажного жилого дома. Прибывшие на место полицейские и медики ничем не смогли помочь, только констатировали смерть.
Пока следствию известно немного: Щербаков недавно снял квартиру в доме, рядом с которым его нашли. По факту смерти звезды шоу "Дом-2" уже начали проверку. Как считают в одесских правоохранительных органах, причиной произошедшего стал несчастный случай.
Отметим, экс-жители шоу "Дом-2" часто становятся героями новостных хроник – на сегодняшний день по тем или иным причинам скончалось 11 участников телепроекта. Самой громкой стала смерть Оксаны Аплекаевой. Осенью 2008 года девушку нашли мертвой на трассе в Истринском районе Московской области. На ее теле обнаружили следы удушения и насилия. Правоохранительные органы завели уголовное дело, расследование которого не завершено до сих пор, сообщает Teleprogramma.pro.
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