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"Страшненькая": Лорак пропесочили за нелепый вид

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Артистка поделилась с поклонниками свежим фото из Лос-Анджелеса. Снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

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прочитано 927 раз

Певица позирует на лестнице в белом топе, узких синих джинсах, солнцезащитных очках, массивных кроссовках и модной молодежной сумочкой через плечо. Ани Лорак выглядит на фото сильно похудевшей.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Однако помимо комплиментов от поклонников певица получила массу негативных комментариев от хейтеров. Среди них были украинцы, обиженные на свою знаменитую соотечественницу за то, что та не приезжает с концертами на родину.

"Да, неплохо выглядит, если внутри гниль, надо хотя б внешность усовершенствовать. Украину уже забыли?", "Не успела от косметолога выйти, как фото выложила", "Страшненькая", "Ну эта грубая обувь, ну как так?..", "Красавица, но кроссы", "Странный вид. Чересчур серьезный", "А что с верхней губой?", – написали критики артистки.

Кроме того, некоторые посчитали, что Ани Лорак слишком сильно похудела, что не добавляет ей красоты. Внимательные подписчики заметили это еще около месяца назад.

Отметим, сейчас 4-летняя Ани Лорак переживает подъем: у певицы наладилась личная жизнь. Как писали "Дни.ру", ранее знаменитость обрадовала подписчиков новостью – она встречается с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. 

Автор: Валерия Нарская15 июля 2019, 10:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Раскрасневшуюся Лорак встречали Сиреной

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Красотка!
Гость
Ответить
Хохлуха, она везде хохлуха! Ни вкуса, ни воспитания! Выучена одному-везде показывать сиськи-письки! Противная тетка!
1

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