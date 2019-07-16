Ани Лорак сделала заявление после внезапного исчезновения

Накануне исполнительница вновь появилась в поле зрения пользователей. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.
В кадре артистка позирует с гладко зачесанными волосами, в облегающих джинсах, белой майке и кроссовках. Дополнили образ солнцезащитные очки. Она рассказала, что на данный момент улетела в США, в Лос-Анджелес.
Поклонники несказанно обрадовались возвращению любимой певицы. "Неужели новая фотография! Как же мы по вам соскучились!", "Лораковцы, ликуем!", "Ураа, скучали по вашим публикациям!", – не скрывали счастья преданные фанаты.
"Как же я рада снова видеть вас в своей ленте!", – призналась пользователь Сети.
Также многие отметили, как чудесно Ани выглядит. Светскую диву начали с ног до головы заваливать комплиментами. "Каролиш, такая красивая! Хорошего вечера!", "Как девчонка!, "Боже, шикарная! Я даже сначала не поняла, что это за красотка! А оказалась, что вы! Любимая модняшка!", "Прекрасна", "Побольше бы таких бомбических фоток! Только у вас аккаунте все фотографии – прямо упасть можно от такой красоты, ослепили всех!", – отмечали обожатели.
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