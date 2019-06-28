"Образец дурновкусия": затравленная Лорак стыдливо замела следы

Певица поделилась в Instagram новым снимком в купальнике. Однако пользователи соцсети не оценили фото Ани Лорак и в пух и прах раскритиковали кадр.

"Фотошоп или неудачный кадр? Ноги вывернуты", "Купальник словно перетянул фигуру, на колбасу похожа стала", "Образец дурновкусия", – затравили фолловеры исполнительницу. После многочисленных нападок в свой адрес Ани Лорак удалила фото, пишут "7Дней".

Певица любит делиться пикантными снимками. Чувственные фотографии, как правило, вызывают восхищение поклонников. Но есть и хейтеры, не дающие Ани Лорак покоя. Их хлебом не корми – дай лишний раз поклевать артистку.

Кстати, на днях 40-летняя звезда обрадовала подписчиков новостью из личной жизни. Она встречается с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Комментарии певицы под постами в Instagram говорят сами за себя. "Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", – подписала один из снимков Ани Лорак.

Напомним, что в начале 2019 года Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила восемь лет и от которого родила дочь Софию. Причиной расставания стала измена супруга. Фанаты певицы желают ей счастья с молодым возлюбленным.