"Образец дурновкусия": затравленная Лорак стыдливо замела следы
"Фотошоп или неудачный кадр? Ноги вывернуты", "Купальник словно перетянул фигуру, на колбасу похожа стала", "Образец дурновкусия", – затравили фолловеры исполнительницу. После многочисленных нападок в свой адрес Ани Лорак удалила фото, пишут "7Дней".
Певица любит делиться пикантными снимками. Чувственные фотографии, как правило, вызывают восхищение поклонников. Но есть и хейтеры, не дающие Ани Лорак покоя. Их хлебом не корми – дай лишний раз поклевать артистку.
Кстати, на днях 40-летняя звезда обрадовала подписчиков новостью из личной жизни. Она встречается с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Комментарии певицы под постами в Instagram говорят сами за себя. "Твое внимание бесценно... Моя любовь бесконечна", – подписала один из снимков Ани Лорак.
Напомним, что в начале 2019 года Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила восемь лет и от которого родила дочь Софию. Причиной расставания стала измена супруга. Фанаты певицы желают ей счастья с молодым возлюбленным.
Телеведущая расставила точки над i
Суд встал на сторону экс-супруги сатирика
Стало известно о романе продюсера и певицы
Звезда поделилась снимком в Instagram
Популярные темы форума
Анальный секс
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Но это не призидент в Грузии
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вам нравится женщины за рулём?
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Как вам презик Зеленский?
Алибасов всех обманул?
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Ходит в одних носках две недели
Сестры Хачатурян
хочу попробовать с МЖМ
Когда пьяный поднимает руку
Родители выдают замуж
Маленький член
Барановская
Большие соски что делать?
Переспать за машину?
Сколько можно прожить без секса?
Брат молодого человека
Интересно у Меладзе дочки ,какие отношение у них с Джанабаевой?
Хочу быть содержанкой
Соврала про возраст
Вибратор
Подруга выходит замуж за моего брата
Начальница уволила из-за ревности
ягоды во время диеты