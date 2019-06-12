Брэдли Купер спутался с известной певицей после расставания с Ириной Шейк

Друзья Брэдли Купера открыли неожиданные факты из личной жизни актера. Он уже успел найти замену экс-возлюбленной.

По словам инсайдеров, голливудская знаменитость заметно сблизилась с Леди Гагой. Они постоянно общаются, созваниваются и всегда остаются на связи.

При этом близкий круг Купера уверяет, что между ними ничего нет и быть не может, кроме дружеских отношений. Они утверждают, что Брэдли еще не отошел после разрыва с Ириной Шейк и пока точно не готов к очередному роману. Он никогда бы не позволил себе мгновенно закрутить новую интрижку после расставания. Тем более, это невозможно после всех слухов, которые ходили во время съемок фильма "Звезда родилась".

"Нет никаких шансов, что Гага и Брэдли будут вместе. Не сейчас. Он так не сделает", – заверяет близкий друг знаменитости.

Отметим, не только после совместной работы отношения распались не только у Купера. Неожиданно для всех Гага после съемок разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино.

Напомним, недавно информация о разрыве Ирины Шейк со своим избранником окончательно подтвердилась, хотя слухи об этом ходили еще с конца зимы. Как писали ранее Дни.ру, их интересы относительно их частной жизни кардинально не совпали.