Настю Каменских распекли за неподходящий наряд

Настя Каменских опубликовала новую фотографию в своем Instagram-аккаунте. В последнее время она часто появляется на публике в нетривиальных нарядах, этот раз не стал исключением.

На снимке исполнительница красуется в длинном комбинезоне-клеш, половина которого из черной однотонной ткани, а другая – белая с разноцветными надписями. Каменских решила не останавливаться на этом, поэтому туфли-лодочки подобрала тоже разных цветов: одна ярко-желтая, а вторая с тем же принтом, что и наряд.

Дополняют образ прозрачный силиконовый ремень с металлической пряжкой, длинные серьги и две усыпанные кристалами заколки, одна из которых – с надписью "Sorry" (в переводе с английского – "простите"). И, конечно, не может не броситься в глаза обручальное кольцо Анастасии с огромный бриллиантом, которое ей подарил Потап.

К слову, такой наряд предназначен для шоу X-factor, где Каменских занимает уже второй сезон почетное место в жюри. Певица поинтересовалась у своих фолловеров, понравился ли им это амплуа.

Публика разбилась на два лагеря. Часть поддержала Настю и не поскупилась на комплименты. "То, что нужно! Ярко и нестандартно! А по-другому никак!", "Супер! Вообще все твои образы на Х- factor нравятся!, "Огонь!", "Наряд очень красивый и оригинальный. Вам очень идет этот костюм!", – восторгались поклонники.

"Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", – отметила восторженная фанатка.

Тем не менее, многим внешний вид артистки пришелся не по нраву. "Это худшее, что я видела на тебе!", "Бред, а не образ!", "Он ужасный! Как мне кажется, он полнит и в однотонном варианте смотрелся бы гораздо лучше!", "Неудачный образ", "Кошмар какой-то!", "Что попало!", – критиковали злопыхатели.