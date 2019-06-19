"Фикция": Каменских и Потапа заподозрили в грязной лжи

Звездная пара водит наивных поклонников за нос, и их брак – всего лишь пиар-ход. Настя Каменских и Потап всех дурят, считает скандальный блогер Лена Миро.

Блогер назвала свадьбу Потапа и Насти Каменских в своем микроблоге в "Живом журнале" очередным маркетинговым ходом. Она раскритиковала певицу и ее продюсера.

"Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Это талант. Не иначе. Зарабатывать ни на чем нужно уметь", – заявила Миро. По ее словам, Потап – отличный менеджер, который успешно продюсирует Настю Каменских.

Миро добавила, что их брак – фикция, которая больше напоминает бизнес-проект. "Поклонники радостно заулюлюкали: "Какая вы чудесная пара!" Но давайте посмотрим, что представляет собой Instagram Насти Каменских... На мой скромный взгляд, это витрина супермаркета, где товар располагается в разных позах", – резко высказалась блогер.

Отметим, что Настя Каменских действительно любит публиковать в Instagram откровенные снимки. Поклонников певицы они приводят в восторг, но есть и те, кто считает, что пикантным фото не место в аккаунте замужней артистки.

Напомним, что украинские артисты Потап и Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. После свадьбы пара отправилась в теплые края, передает "Пятый канал".