"Фикция": Каменских и Потапа заподозрили в грязной лжи
Блогер назвала свадьбу Потапа и Насти Каменских в своем микроблоге в "Живом журнале" очередным маркетинговым ходом. Она раскритиковала певицу и ее продюсера.
"Как, не имея ни голоса, ни слуха, ни нормальных песен, эти ребята держатся на плаву? Это талант. Не иначе. Зарабатывать ни на чем нужно уметь", – заявила Миро. По ее словам, Потап – отличный менеджер, который успешно продюсирует Настю Каменских.
Миро добавила, что их брак – фикция, которая больше напоминает бизнес-проект. "Поклонники радостно заулюлюкали: "Какая вы чудесная пара!" Но давайте посмотрим, что представляет собой Instagram Насти Каменских... На мой скромный взгляд, это витрина супермаркета, где товар располагается в разных позах", – резко высказалась блогер.
Отметим, что Настя Каменских действительно любит публиковать в Instagram откровенные снимки. Поклонников певицы они приводят в восторг, но есть и те, кто считает, что пикантным фото не место в аккаунте замужней артистки.
Напомним, что украинские артисты Потап и Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. После свадьбы пара отправилась в теплые края, передает "Пятый канал".
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