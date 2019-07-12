Анастасия Каменских поделилась кадром из постели с супругом
На снимке влюбленные вместе лежат в постели. Певица ярко накрашена, и на ней экстравагантный концертный костюм. Потап, в свою очередь, с обожанием взирает на свою жену. "Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", – с любовью подписала Каменских.
Супруг выложил аналогичный кадр, только теперь они поменялись местами: теперь Настя бросала на Алексея влюбленный взор. "Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", – трепетно подписал фото продюсер.
Поклонники умилились от нежного проявления чувств молодоженов. "Боже, как это мило! Вы такие котики!", "Самая красивая пара! Счастья вам!", "Очень трогательно сказано!", – восторгались фанаты.
"Да он, как кот на сметану, смотрит", – пошутила пользователь Сети.
Некоторые же посчитали, что искренностью этот снимок даже и не пахнет. "Смотрит, как на дурочку, честное слово!", "Судя по твоему наряду, ты пришла к нему на одну ночь!", "Интуиция подсказывает, что это фальшь", – высказывались злопыхатели.
Артистка обратилась к общественности
Актрисе захотелось перемен
Звезду лечила девушка с "третьим глазом"
У актрисы до сих пор трясутся руки
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Отец напивается и поднимает руку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
Как назвать собаку?
Больно заниматься сексом
Самолёт не доверяю,только поезд.
Хочу забеременеть в тайне от него
я люблю сексуальных
Должна платить за его долги
Очень навязчивый
Гелендваген
Как?
Краско уходит в монастырь?
Как убрать дряблость с ног
От сигарет толстеют?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.