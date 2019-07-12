Анастасия Каменских поделилась кадром из постели с супругом

Анастасия Каменских опубликовала в своей социальной сети новую фотографию. На ней она вместе с новоиспеченным мужем Алексеем Потапенко, более известным как Потап.

На снимке влюбленные вместе лежат в постели. Певица ярко накрашена, и на ней экстравагантный концертный костюм. Потап, в свою очередь, с обожанием взирает на свою жену. "Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", – с любовью подписала Каменских.

Супруг выложил аналогичный кадр, только теперь они поменялись местами: теперь Настя бросала на Алексея влюбленный взор. "Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", – трепетно подписал фото продюсер.

Поклонники умилились от нежного проявления чувств молодоженов. "Боже, как это мило! Вы такие котики!", "Самая красивая пара! Счастья вам!", "Очень трогательно сказано!", – восторгались фанаты.

"Да он, как кот на сметану, смотрит", – пошутила пользователь Сети.

Некоторые же посчитали, что искренностью этот снимок даже и не пахнет. "Смотрит, как на дурочку, честное слово!", "Судя по твоему наряду, ты пришла к нему на одну ночь!", "Интуиция подсказывает, что это фальшь", – высказывались злопыхатели.