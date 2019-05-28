Каменских сделала интимное признание
Исполнители признались, что часто ссорились во время совместной работы. По словам Алексея Потапенко, ругались они всегда.
"У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого", – отметил Потап в передаче "Светская жизнь" на украинском YouTube-канале "1+1". Сделала очень личное признание об их отношениях и Настя Каменских.
По словам певицы, однажды они с Потапом разругались в период гастролей и не разговаривали полтора месяца. Дуэт "Потап и Настя" каждый день выступал на сцене, а после концерта артисты садились в разные машины и разъезжались по разным гостиницам.
"Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Иногда приходилось и посылать друг друга", – сообщила Настя.
Творческий союз Потапа и Насти Каменских образовался в 2006 году. Настоящим прорывом для коллектива стала песня "Не пара". Она моментально попала в топ российских и украинских радиостанций.
Как писали "Дни.ру", слухи об отношениях Алексея Потапенко и Насти Каменских появились, еще когда певец был в браке с Ириной Горовой. С ней продюсер остался в дружеских отношениях.
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