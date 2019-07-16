"Типичная курица": Барановскую заплевали после слухов о свадьбе

Скандальный блогер Лена Миро в своем микроблоге в "ЖЖ" прокомментировала домыслы о том, что телеведущая тайно вышла замуж. По ее мнению, Юлия Барановская обязательно рассказала о таком важном событии во всеуслышание.

"Внезапная новость: женились! И на улице толстожопых перевернулся грузовик с ништяками! Надо же, вот же ж радость – бабу взяли замуж с приплодом! Да еще, как в дешевых романах, сделали это тайно!" – жестоко высмеяла телезвезду блогер. "Адекватному человеку (мне) было понятно сразу, что, если бы вдруг кто-то и взял Барановскую с детьми замуж, она бы орала благим матом от радости на каждом углу", – уверена Миро.

Светский обозреватель напомнила, что Юлии Барановской – "под сорок". "Она – типичная курица, мечтавшая пожить за счет мужика. Будет ли такая баба скрывать свою свадьбу? Пусть самый захудалый муж, зато – свой!" – сделала плевок в сторону ведущей блогер.

Она на сто процентов убеждена в том, что Юлия Барановская обязательно закатила бы пышную свадьбу, даже если бы ей пришлось взять на торжество кредит. "Вы поймите логику этой бабы: не была женой, родила вне брака. Да замужество – это голубая мечта, и о таком событии она визжала бы на каждом углу", – заключила Миро.

Как писали "Дни.ру", ранее несколько изданий сообщили о том, будто бы Юлия Барановская тайно вышла замуж в Камбодже. Якобы на торжестве присутствовали только самые близкие. Избранником телеведущей назвали журналиста Александра Телесова. Однако сама Юлия Барановская эти слухи опровергла.

Напомним, у телеведущей трое детей от футболиста Андрея Аршавина, но пара так и не оформила отношения. Юлия Барановская ни разу не была замужем.