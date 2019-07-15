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Шоу-бизнес

"Стыд прикрой!": Бузовой предложили сброситься на одежду

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова возмутила народ очередной откровенной фотосессией. Снимки певицы, позирующей неглиже на улицах Витебска, получили массу негативных комментариев. 
прочитано 828 раз

Прелести Ольги Бузовой зрителей утомили. По мнению подписчиков, поющая ведущая окончательно утратила чувство меры. Певица приняла участие в фестивале "Славянский базар" в Витебске, а после концерта появилась на улице в нижнем белье.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Фотографам Ольга Бузова позировала в белом корсете и подвязках. Размещая результаты своего труда в Instagram, телеведущая, видимо, рассчитывала на многочисленные лайки – однако получила шквал негатива.

"Шесть утра. Я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске. И впервые на "Славянском базаре", – подписала нескромные фото певица.

Как выяснилось, подписчиков трусы Ольги Бузовой уже "достали". "Может, тебе деньги скинуть на одежду? А то голая по улице ходишь", "Давайте сбросимся, достали ее трусы", "Под Мадонну косишь? А похожа на непристойную женщину", – комментируют снимки фолловеры. "Просто ужас!", "Стыдоба!", "Прикрой стыд!", "Гардероб на двоих с Леонтьевым", "А чего не голая?" – возмутились поклонники.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Напомним, на днях был опубликован "антирейтинг" самых безвкусно одетых знаменитостей. Ольга Бузова попала в список в числе первых. Сомнительную славу с телеведущей разделили Маша Малиновская, Филипп Киркоров и Светлана Лобода, напоминает "Комсомольская правда".

Автор: 15 июля 2019, 16:57

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
Может быть перечисленных лиц с плохим вкусом, есть не мало,но никто не гулял в трусах по улицам города, в который прилетел на гастроли Что за воспоминания, про старую жизнь в притоне Забудь Решила потрясти , старыми костями ,как раньше когда то на трассе?? Но сейчас старенькая стала И наверно уже не знаешь, таксу за услугу
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