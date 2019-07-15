"Стыд прикрой!": Бузовой предложили сброситься на одежду

Прелести Ольги Бузовой зрителей утомили. По мнению подписчиков, поющая ведущая окончательно утратила чувство меры. Певица приняла участие в фестивале "Славянский базар" в Витебске, а после концерта появилась на улице в нижнем белье.
Фотографам Ольга Бузова позировала в белом корсете и подвязках. Размещая результаты своего труда в Instagram, телеведущая, видимо, рассчитывала на многочисленные лайки – однако получила шквал негатива.
"Шесть утра. Я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске. И впервые на "Славянском базаре", – подписала нескромные фото певица.
Как выяснилось, подписчиков трусы Ольги Бузовой уже "достали". "Может, тебе деньги скинуть на одежду? А то голая по улице ходишь", "Давайте сбросимся, достали ее трусы", "Под Мадонну косишь? А похожа на непристойную женщину", – комментируют снимки фолловеры. "Просто ужас!", "Стыдоба!", "Прикрой стыд!", "Гардероб на двоих с Леонтьевым", "А чего не голая?" – возмутились поклонники.
Напомним, на днях был опубликован "антирейтинг" самых безвкусно одетых знаменитостей. Ольга Бузова попала в список в числе первых. Сомнительную славу с телеведущей разделили Маша Малиновская, Филипп Киркоров и Светлана Лобода, напоминает "Комсомольская правда".
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