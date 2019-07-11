Роскошная Рудковская разрешила эксперименты над собой
В Instagram звезда рассказала, что зашла в гости к модному визажисту Ирине Митрошкиной. В этот раз Яна Рудковская разрешила поэкспериментировать над своей внешностью.
На фото продюсер предстала с макияжем в стиле nude look и новой прической. Волосы Яны собрали в пучок, оставив часть из них спереди, сформировав тем самым высокую челку.
Рудковская попросила подписчиков оценить свой внешний вид. Подруги продюсера с удовольствием высказались по поводу нового образа. Певицы Наталья Подольская, Юлиана Караулова, Светлана Лобода и Анита Цой единогласно отметили, что Яне Рудковской преобразования к лицу.
Между тем нения обычных пользователей разделились. Не всем подписчикам понравилась импровизированная челка.
"Это не настоящая челка, а сухие концы пучка на лбу 🤷♀️🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Макияжу -да! Челке – 👎", "С челкой очень красиво! И вообще, вы большая умница", "Вам действительно идет!", "Дык все знают, что челка молодит! Вам отлично", "Челка из хвоста,где волосы совсем нн живые!!!😂😂😂", – рассуждают поклонники Яны Рудковской.
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