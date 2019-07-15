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"Никто не тянул за язык": Ротару указали на фатальную ошибку

София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
София Ротару совершила фатальную ошибку. Певице не следовало ввязываться в политику. Так что теперь ее отказ приезжать в Крым никого в России не волнует.
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София Ротару гордится тем, что она более 10 лет живет в Киеве, а не в Крыму. Находить повод для гордости – ее право, но певица себе же делает хуже. Артистке не стоило участвовать в политических играх.

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"В Крым она не приезжает. Хозяин – барин, себе же делает хуже. Природа в Крыму прекрасная, для здоровья полезная. Ей, насколько я знаю, крымский воздух очень важен. Софья Михайловна безусловно разочаровала. В разгар провокации Порошенко с украинскими моряками в декабре 2018 года она сделала самый недальновидный ход в своей творческой карьере – отказалась от концертов в России", – комментирует недавнее интервью Софии Ротару эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По словам эксперта, певицу никто не тянул за язык. София Ротару могла найти сотни причин для отказа от концертов, не вступая при этом на тонкий лед политики. "Могла просто не приехать на съемки "Голубых огоньков" и новогодние корпоративы – сославшись на недомогание, любую другую причину могла придумать. А Ротару ввязалась в грязную политику с этим липовым военным положением Порошенко. Именно поэтому ее приезд или не приезд в Крым в России теперь мало кого волнует. Пусть живет в Киеве и дальше", - заключил Манукян.

Напомним, на днях народная артистка СССР рассказала украинским журналистам о своей роскошной недвижимости в Крыму. Певица заверила, что давно не живет в своем особняке. София Ротару сообщила, что перестала посещать свое крымское поместье еще до того, как в Донбассе начался вооруженный конфликт.

Автор: 15 июля 2019, 19:02
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