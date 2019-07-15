Ротару отказалась от Крыма после наглой выходки
София Ротару дала понять, что больше не живет в Крыму. В эфире украинского телеканала "1+1" певица заявила, что давно обосновалась в Киеве, пишет "ПолитНавигатор". "Многие не знают, что я уже больше десяти лет живу в Киеве, я киевлянка. Мне часто задают вопрос: "А когда Вы в Киев приедете?" Я говорю: "Ну как, я же киевлянка уже более десяти лет!" Так что я этим горжусь", – сообщила Ротару.
По некоторым данным, артистка проживает в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом. В Крыму же у певицы остался дом в поселке Никита под Ялтой, а также элитный отель "Вилла София", которым управляют члены ее семьи.
А вот у музыкального критика Сергея Соседова другая информация. По его данным, Ротару живет в Крыму. Якобы артистка выбрала этот райский уголок из-за проблем с легкими. "Говорили даже о туберкулезе. Поэтому она и живет в Крыму – там для нее идеальный климат. Во всех остальных местах ей тяжело дышать", – пояснил Соседов.
Он убежден, что в Крыму перед Ротару открывались все двери. Якобы она даже могла отменять выступления других артистов и ставить свои. Соседов рассказал о неприятном случае. Однажды легендарные артисты Алла Ларионова, Лидия Смирнова и Николай Крючков приехали на полуостров, чтобы провести творческий вечер. Однако в Ялте обнаружили, что вместо их афиши "висит Соня", а их мероприятие отменили.
"Они были возмущены наглостью Ротару. Пришли всей делегацией к местным властям и задали вопрос: "Это что такое?" Конечно, после этой встречи Ротару турнули", – сообщил Соседов "Собеседнику".
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