"Сногсшибательная": помолодевшую Ротару сравнили с невесткой

София Ротару знает магический секрет, решили поклонники певицы. Народная артистка на последних фотографиях выглядит ровесницей своей невестки.

Кадры семейной фотосессии Софии Ротару поразили подписчиков артистки в Instagram. На фото сын народной артистки Руслан Евдокименко в компании супруги Светланы и 18-летней внучки певицы – Софии.

Подписчики Софии Ротару позавидовали Руслану Евдокименко – его окружают такие красавицы! А народная артистка, которой в августе исполнится 72 года, восхитила своим посвежевшим видом. Подписчики отметили, что Ротару выглядит ровесницей своей невестки.

Напомним, София Ротару собралась на международный конкурс "Новая волна" в Сочи, который пройдет в августе. Номер украинской звезды будет одним из первых. Эта новость россиян не особо обрадовала. Напомним, что в 2018 году певица отказалась принимать участие в "Песне года" и давать концерты в России.

София Ротару, несмотря на плотный график, при каждом удобном случае проводит время с семьей. Ее сын Руслан женат на продюсере Светлане Евдокименко. У них двое детей: Анатолию уже 25 лет, а Софии-младшей – 18. Внучка Ротару делает успехи в модельном бизнесе и поет. Недавно она выпустила свой трек, который оценила ее бабушка, пишет Teleprogramma.pro.