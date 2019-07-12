"Сногсшибательная": помолодевшую Ротару сравнили с невесткой
Кадры семейной фотосессии Софии Ротару поразили подписчиков артистки в Instagram. На фото сын народной артистки Руслан Евдокименко в компании супруги Светланы и 18-летней внучки певицы – Софии.
Подписчики Софии Ротару позавидовали Руслану Евдокименко – его окружают такие красавицы! А народная артистка, которой в августе исполнится 72 года, восхитила своим посвежевшим видом. Подписчики отметили, что Ротару выглядит ровесницей своей невестки.
Напомним, София Ротару собралась на международный конкурс "Новая волна" в Сочи, который пройдет в августе. Номер украинской звезды будет одним из первых. Эта новость россиян не особо обрадовала. Напомним, что в 2018 году певица отказалась принимать участие в "Песне года" и давать концерты в России.
София Ротару, несмотря на плотный график, при каждом удобном случае проводит время с семьей. Ее сын Руслан женат на продюсере Светлане Евдокименко. У них двое детей: Анатолию уже 25 лет, а Софии-младшей – 18. Внучка Ротару делает успехи в модельном бизнесе и поет. Недавно она выпустила свой трек, который оценила ее бабушка, пишет Teleprogramma.pro.
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