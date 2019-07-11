"Какой-то оскал": Пугачева напугала окаменевшим лицом
Снимки Аллы Пугачевой, отдыхающей с семьей в Юрмале, регулярно появляются на странице Примадонны в Instagram. И это не только работы профессиональных фотографов, но и случайные фото, сделанные поклонниками во время различных мероприятий.
На днях в Юрмале Алла Пугачева посетила спектакль Московского театра оперетты. Примадонны заметила юная поклонница, которая попросила народную артистку о совместной фотографии.
"Просто мы сидели вместе на выступлении Московского театра оперетты, и Лиза попросила "незнакомого усатого дядю" (Игоря Николаева) сфотографировать ее с Аллой Борисовной", – подписан снимок в официальном аккаунте певицы.
Фанатам фотография не понравилась. Они принялись изучать и другие фото, сделанные поклонниками – и пришли к выводу, что у 70-летней Аллы Пугачевой что-то не то с лицом. Оно будто окаменело.
"Лицо почти не двигается... Не улыбка, а какой-то оскал", "Фото неудачное! Алла на нем выглядит старше", – отметили комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Другие пошли еще дальше и принялись вовсю критиковать внешность Примадонны. "Ей бы еще ступу и помело и аля баба яга", "Ну хочет бабуля выглядеть моложе, ну и пусть фотошопит, колется, режется...", – пишут под снимком Аллы Пугачевой злопыхатели.
И все же большинство фолловеров не согласились с критиками. Они утверждают, что Алла Пугачева выглядит стильно и молодо. А для своего возраста – и просто шикарно.
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