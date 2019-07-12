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"Надо контролировать выпады": Ольгу Бузову призвали к ответу

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Продюсер Диана Бичарова раскритиковала поведение поющей телеведущей. Ольга Бузова, по ее мнению, злоупотребляет любовью аудитории.
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"Очень обидно, что сейчас многие прибегают к пропаганде чего угодно через социальные сети, в большинстве случаев через Instagram. Как, например, недавно Ольга Бузова накинулась на ни в чем не повинного дизайнера Демна Гвасалия (Balenciaga), после чего армия ее малолетних фанатов начала писать гадости на странице Демны и самого бренда", – говорит Бичарова.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Как кумир миллионов, Ольга Бузова, по мнению продюсера, должна отвечать за каждое свое слово и действие. Поющая телеведущая является примером для неокрепших умов.

"Да, эти фанаты не нанесут урон имиджу компании, мы все понимаем, где Ольга Бузова, а где Balenciaga, а большинство из них даже не подержит в руках вещи бренда. Но Бузова, видимо, не понимает, что каждый ее вброс в ту или иную сторону сразу подхватывает молодежь, которая безголово верит своему кумиру и, не разобравшись, начинает действовать. Имея такое влияние на массы, надо контролировать свои выпады. Нужно нести ответственность за тех, кого мы приручили, а не натравливать их на людей, при этом оставаться чистенькой", – рассудила Диана Бичарова, продюсер Дианы Шурыгиной, Ларисы Копенкиной, Даши Друзьяк, Марго Овсянниковой и других известных личностей.

К слову, Диана не верит, что 16 миллионов подписчиков Ольги Бузовой в Instagram все до единого – это реальные люди. Продюсер подозревает, что часть аудитории теледивы в этой соцсети – боты.

"И еще я не понимаю, ну есть у тебя два-три миллиона живых подписчиков, зачем покупать и всем доказывать, что их 16 миллионов. Это просто смешно", – отметила Бичарова.

Автор: Руслана Алексеева12 июля 2019, 21:27
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