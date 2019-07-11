Директор рассказал о состоянии травмированной Бузовой
Пиар-директор звезды Антон Богословский поведал, что артистка подвернула ногу и заработала растяжение, участвуя в съемках приключенческого шоу "Форт Боярд". Ольга Бузова была очень увлечена процессом, из-за адреналина не почувствовала боль и спокойно преодолела все испытания.
"Уже когда Ольга приехала в отель, поняла, что с ногой что-то не то. Бузова прошла все до конца, несмотря на травму!" – подчеркнул Богословский.
Директор отметил, что отлежаться дома Ольга не сможет. У звезды плотный рабочий график. Примечательно, что Ольга Бузова попадет к врачу только после съемок очередного эпизода реалити-шоу "Дом-2". Запланированные концерты отменяться не будут.
"Сейчас Оле наложили фиксирующую повязку на ногу. Она хромает, нога опухла", – отметил представитель звезды в беседе с Teleprogramma.pro.
Напомним, ведущим реанимированного шоу "Форт Боярд" стал лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров. Съемки проходят во Франции. В шоу участвуют десять команд по пять человек в каждой. В первом выпуске появятся: телеведущие Виктория Боня м Ольга Бузова, актриса Анна Хилькевич, певица Анна Седокова, артист Михаил Шац, хореограф Егор Дружинин, актер Сергей Светлаков и другие.
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