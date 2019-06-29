Заботливую Юлию Савичеву восхваляют за трепетное отношение к ребенку

Юлия Савичева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. Она подняла очень щепетильную тему – воспитание детей.

Певица затронула тему гаджет-зависимости и борьбы с ней. "Каждый день мы пользуемся всеми возможными гаджетами: планшетами, смартфонами, умными часами. Сегодня – это часть нашей жизни. Дети с первых дней знают, что это такое, а затем, как это включить", – поделилась мыслями артистка.

Савичева рассказала, что спокойно относится к такому взаимодействию ее дочери дочки с электроникой. У нее есть свой плеер, на котором она сама включает понравившуюся музыку. Юлия отмечает, что контролирует этот процесс. Она позволяет малышке посмотреть и послушать что-то лишь в течении десяти минут.

По словам светской дивы, в основном, они проводят свой досуг без помощи гаджетов. Артистка много гуляет, играет и смотрит интересные книжки с дочкой.

Поклонники поддержали Савичеву в ее подходе к воспитанию. Оказалось, что большинство солидарны с ней в этом вопросе. "Вы молодчинка! Сегодня все эти гаджеты – одна сплошная проблема для всех, не только для детей!", – согласилась фанатка.

"Да, я вами восхищаюсь! Прям идеал женщины!", – написала обожательница.

Напомним, недавно Юлия набила татуировку в честь своей малышки. Как писали ранее "Дни.ру", многие осудили и раскритиковали певицу за это.