Заботливую Юлию Савичеву восхваляют за трепетное отношение к ребенку
Певица затронула тему гаджет-зависимости и борьбы с ней. "Каждый день мы пользуемся всеми возможными гаджетами: планшетами, смартфонами, умными часами. Сегодня – это часть нашей жизни. Дети с первых дней знают, что это такое, а затем, как это включить", – поделилась мыслями артистка.
Савичева рассказала, что спокойно относится к такому взаимодействию ее дочери дочки с электроникой. У нее есть свой плеер, на котором она сама включает понравившуюся музыку. Юлия отмечает, что контролирует этот процесс. Она позволяет малышке посмотреть и послушать что-то лишь в течении десяти минут.
По словам светской дивы, в основном, они проводят свой досуг без помощи гаджетов. Артистка много гуляет, играет и смотрит интересные книжки с дочкой.
Поклонники поддержали Савичеву в ее подходе к воспитанию. Оказалось, что большинство солидарны с ней в этом вопросе. "Вы молодчинка! Сегодня все эти гаджеты – одна сплошная проблема для всех, не только для детей!", – согласилась фанатка.
"Да, я вами восхищаюсь! Прям идеал женщины!", – написала обожательница.
Напомним, недавно Юлия набила татуировку в честь своей малышки. Как писали ранее "Дни.ру", многие осудили и раскритиковали певицу за это.
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