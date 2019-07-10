Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских

Солист легендарной группы "Машина времени" дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.

Во время беседы Ксения Собчак припомнила музыканту скандальное высказывание, который тот произнес в эфире белорусского радио. "Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига", – процитировала теледива Андрея Макаревича.

После она спросила: жалеет ли артист об этом высказывании. Многие тогда посчитали эти слова оскорбительными, разгорелся большой скандал.

"Здесь я не совсем точно сформулировал. Я имел в виду вот что: в нас очень много намешано. И от Орды, и от Азии. Кочевник совершенно естественно мусорит там, где живет, потому что завтра он будет в другом месте. Мы во многом унаследовали эту скверную черту, к сожалению", – оправдывался Макаревич в эфире YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!".

Андрей Макаревич отметил, что россияне зря обиделись на это его высказывание. Откуда произрастает "болезненное самолюбие" соотечественников, для артиста было и остается большой загадкой.

Музыкант отметил, что сам этим комплексом не страдает. Критика его тоже задевает, но он на нее реагирует спокойно, старается разобраться, посмотреть на себя со стороны.

"А вот эта вот тоска по величию несостоявшемуся… Черт возьми, давайте станем великими, а потом будем гордиться. Для этого надо перестать дурака валять: деньги тратить на науку, производство, медицину и образование, а не на ракеты, и через десять лет нам будет чем гордиться. Нет. Мы будем надувать щеки. Ну давайте", – рассудил Андрей Макаревич.