Макаревич рассказал о спасении от радиации водкой

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что после выступления в Припяти через три месяца после катастрофы на Чернобыльской АЭС, сильно выпил. Так, по его словам, он пытался уберечься от радиации.

Со слов Макаревича, пили музыканты с комендантом города. Назад он вернулся увешанный как елка счетчиками и "с трудом стоя на ногах". При этом Макаревич признался, что люди, которые занимались ликвидацией ЧС, произвели на него хорошее впечатление.