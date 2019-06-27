Макаревич рассказал о спасении от радиации водкой

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич признался, что после выступления в Припяти через три месяца после катастрофы на Чернобыльской АЭС, сильно выпил. Так, по его словам, он пытался уберечься от радиации.
Со слов Макаревича, пили музыканты с комендантом города. Назад он вернулся увешанный как елка счетчиками и "с трудом стоя на ногах". При этом Макаревич признался, что люди, которые занимались ликвидацией ЧС, произвели на него хорошее впечатление.
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