Бузова окончательно переключилась на девушек
В последней публикации в Instagram знаменитость похвасталась, что находится в одном из наиболее престижных мест отдыха на Лазурном Берегу. По словам артистки, она прилетела туда к друзьям.
"Смогла выкроить полтора дня из своего плотного рабочего графика, чтоб насладиться солнышком и наполниться энергией. Какая невероятная красота вокруг, жизнь прекрасна", – написала Ольга Бузова. Один из хештегов, которыми она сопроводила свой пост, стал "миром правит любовь".
Кроме того, в Сети появился довольно недвусмысленный ролик с участием певицы. На кадрах запечатлено, как она вместе с блондинкой зажигает под веселую музыку, смеясь и кокетничая. В видео Ольга Бузова попросила не обращать на них с подружкой внимания.
"Ольга Бузова, кажется, тоже поймала радужную волну и на отдыхе в Сен-Тропе, в отсутствие мужчин, развлекается, как может, с подружкой", – пишет Telegram-канал "Только никому".
Напомним, что Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и очень тяжело переживала развод с ним. Ранее появился слух о том, что у спортсмена и его новой супруги, модели Анастасии Костенко, может появиться еще один ребенок.
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