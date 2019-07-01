Решившаяся воспитывать дочь Началовой Кравец показала интим с девушкой
На странице Кравец в социальной сети Instagram появилось довольно интимное фото. Аленушка в сексуальном дорогом кружевном бюстье стоит в обнимку с подружкой хохотушкой. "Это фото без грамма фотошопа, – уверяет Кравец. – Причем "попе" слева 23 года, а "попе" справа сами понимаете сколько лет".
Это напоминает слова чеховской Аркадиной из "Чайки": "Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое... Кто из нас моложавее? А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете... Затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые... Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть".
Алена Кравец живет по тому же принципу – всегда при полном параде, с прической, макияжем. Хоть сейчас на подиум! "У меня есть моя система питания, которой я придерживаюсь на протяжение .. долгого времени – лет с 16-ти", – делится Алена секретом с подписчиками.
Многие хвалят ее и считают объектом для подражания. "Сейчас очень интересное время. 40-летние Девушки могут выглядеть лучше чем 16-летние. Мы делаем себя сами. Вы очень красивая и вообще супер!" "Даже не ожидала, что у вас такая классная фигура, с экрана вы выглядите худее. А на фото и попка – орешек, и ножки – красотень" – пишут восторженные люди.
Но нашлись и те, кто считает, что выставлять столь приватные снимки в публичное пространство не стоит. Особенно после того, что Кравец заявила, будто планирует заниматься воспитанием дочери Началовой – 13-летней Веры Алдониной. Мол, чему она может научить ребенка и не будет ли даже собственная дочь стесняться матери с такими фотографиями. Но, скорее всего, и Вера, и Даниэлла будут гордится Аленой Кравец и пытаться ей подражать.
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