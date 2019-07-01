Бородина набросилась на ведущих "Орла и решки"
Ксению возмутил выпуск передачи, посвященный Сейшельским островам. Бородина уже много лет работает ведущей проекта "Дом-2", одна из съемочных площадок которого находится на Сейшелах. И о жизни на островах она знает все.
Рассказ журналистов из "Орла и решки" Ксению рассердил. Она заявила в ролике, опубликованном в Instagram, что в передаче неверно говорят о положении местных жителей.
"Что за чушь говорят в "Орле и решке"? Они утверждают, что на Сейшельских островах нет бедных, и местные живут как у Христа за пазухой. Ребята, вы точно там были? На Сейшелах?" – прокомментировала сюжет Бородина.
На днях Ксения Бородина заявила, что ее злят так называемые мамские посты в Сети. Зачем публиковать видео с детьми, ругающимися матом, и другие моменты, которые не следовало бы выносить на всеобщее обозрение, задалась вопросом телеведущая.
Особенно рассвирепела Ксения Бородина при виде фотографии молодой блогерши, кормящей грудью трехлетнего ребенка. Телеведущая убеждена, что такие моменты женщинам следует держать при себе.
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