Разъяренная Бородина обрушилась на кормящих "мамочек"

Ксения Бородина вне себя от возмущения. Телеведущая не понимает, зачем молодые матери публикуют фотографии и видео своих отпрысков и делятся своими "познаниями" в их воспитании и лечении.

Ксению Бородину злят так называемые мамские посты в Сети. Зачем публиковать видео с детьми, ругающимися матом, и другие моменты, которые не следовало бы выносить на всеобщее обозрение? – задается вопросом телеведущая.

Особенно рассвирепела Бородина при виде фотографии молодой блогерши, кормящей грудью своего трехлетнего ребенка.

"Кормишь ты грудью до 3 лет, ну это твое право, зачем это выставлять на каждом шагу? Только лишь для хайпа, просто других причин-то нет! Переходят грань, чтобы доказать какая она крутая. А зачем? Вообще отношение к такому какое? Это только мне кажется странным? (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – буквально кричит Бородина.

Телезвезда вспомнила и тех "мамочек", у которых детки на видео ругаются матом – а они это с радостью публикуют, как какое-то достижение. Другие с гордостью сообщают, что практикуют сыроедство и приучают к этому своего годовалого ребенка. Третьи обожают давать советы по лечению детей народными средствами. Ксения Бородина убеждена, что все это матерям следует держать при себе, пишет издание "7Дней".

Кстати, сама телезвезда любит "делиться опытом". Недавно, к примеру, в эфире своего Instagram Ксения Бородина обучала поклонниц премудростям семейной жизни.