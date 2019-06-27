Разъяренная Бородина обрушилась на кормящих "мамочек"
Ксению Бородину злят так называемые мамские посты в Сети. Зачем публиковать видео с детьми, ругающимися матом, и другие моменты, которые не следовало бы выносить на всеобщее обозрение? – задается вопросом телеведущая.
Особенно рассвирепела Бородина при виде фотографии молодой блогерши, кормящей грудью своего трехлетнего ребенка.
"Кормишь ты грудью до 3 лет, ну это твое право, зачем это выставлять на каждом шагу? Только лишь для хайпа, просто других причин-то нет! Переходят грань, чтобы доказать какая она крутая. А зачем? Вообще отношение к такому какое? Это только мне кажется странным? (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – буквально кричит Бородина.
Телезвезда вспомнила и тех "мамочек", у которых детки на видео ругаются матом – а они это с радостью публикуют, как какое-то достижение. Другие с гордостью сообщают, что практикуют сыроедство и приучают к этому своего годовалого ребенка. Третьи обожают давать советы по лечению детей народными средствами. Ксения Бородина убеждена, что все это матерям следует держать при себе, пишет издание "7Дней".
Кстати, сама телезвезда любит "делиться опытом". Недавно, к примеру, в эфире своего Instagram Ксения Бородина обучала поклонниц премудростям семейной жизни.
Жертвами разборок стали шесть человек
Продюсер пошел на крайние меры
Герцог Кембриджский готов подержать наследников
Девочка стала звездой модного показа
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
Восхищаюсь Д. Трампом!..
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вам нравится женщины за рулём?
Двойное проникновение
мне нравится русские мужчины!
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Влюбилась в парня подруги
Алибасов всех обманул?
Как вам презик Зеленский?
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Родители выдают замуж
Ужасная медицина в России
Когда пьяный поднимает руку
Не дает деньги на шоппинг
Как вернуть страсть?
Сестры Хачатурян
хочу попробовать с МЖМ
Обвисла грудь
Большие соски что делать?
Подруга эгоистка
Переписки с бывшей
Сколько можно прожить без секса?