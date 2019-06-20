Ксения Бородина борется за права детей

Ксения Бородина подняла в Instagram крайне щепетильную тему. Многие подписчики поддержали телезвезду и поделились историями из личного опыта.

Ведущая "Дома-2" начала публиковать рассказы своих подписчиц о детских сосках. Ксения руками и ногами за то, что забирать их у малышей нельзя.

Одна фанатка сообщила, что ее ребенок сосет палец, а соску даже не брал. "Вот потому, что это надо. А потом еще и волосы в ход могут пойти после пальца. Ручки грызут, карандаши..." – пояснила Бородина.

Другая поклонница рассказала о восприятии двухлетнего ребенка в памперсе и с соской австрийцами и украинцами. Мол, первые не обратят на это внимания, а вторые завалят замечаниями.

"У нас менталитет другой, к сожалению. У нас еще с совковых времен – все отнять, всего лишить, воспитать характер", – грустно ответила Ксения.

История третьей собеседницы вовсе шокирует: ей уже 35 лет, и она все еще сосет палец. А все потому, что в детстве мать отобрала соску и бросила собаке. С тех пор девушка не может избавиться от привычки. "И такое бывает", – посочувствовала телеведущая.