Мадонну поймали на краже у Лободы

Мадонна идет по стопам Светланы Лободы. Пик популярности - как, видимо, и творческой активности американской звезды уже прошел. Так что теперь ей приходится "подбирать" за другими исполнителями. Расчет, видимо, на то, что в США клипы российских звезд мало кто смотрит.
Мадонна сняла клип в том же месте, что и Светлана Лобода – только через месяц. В монастыре "Богородицы на мысе" раньше никому не позволяли снимать. Однако менеджерам Лободы каким-то образом удалось договориться. И Мадонна решила повторить ее подвиг: быстренько подсуетилась и сняла видео в тех же локациях, сообщает telegram-канал "Только Никому".
Светлана Лобода названа лучшей певицей года. Исполнительнице 7 июня вручили премию МУЗ ТВ в этой номинации.Лобода не только виртуозная вокалистка – она, кроме того, поддерживает отличную физическую форму благодаря спорту. В личном Instagram Светлана публикует видео своих тренировок, на которых особое внимание звезда уделяет приседаниям – укрепляет ягодицы.
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