Алсу ответила на жесткие слова Лободы о судьбе ее дочери
На шоу "Голос. дети" состоялось выступление команды Светланы Лободы. В финал артистка отобрала двух своих воспитанников, однако в обоих случаях это не оказалась дочь певицы Алсу Микелла. Более того, Лобода убеждена, что девочку ждет нелегкий путь к успеху. "Ты трудяга, ты работаешь с утра до вечера. У тебя непростая судьба. Смотрю и думаю, как непросто придется моей дочери. Все ей будут говорить, что она – дочка Лободы!" – философски констатировала Светлана.
Певица Алсу отреагировала на ее слова. Она прокомментировала события, случившиеся на шоу, в своем аккаунте в Instagram. Для начала певица призналась, что не смогла оперативно высказаться, потому что эмоции и переживания "нахлынули. Затем она обратилась к дочери.
"Микусик, ты продолжаешь нас удивлять и открывать в себе новые грани своих возможностей, а ведь тебе всего 10 лет! Только вперед, доченька! Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка! Как правильно сказала Светлана, нелегко тебе придётся на выбранном тобой пути. Всегда найдутся те, кто будут сравнивать, говорить несправедливые вещи, исходя исключительно из их предвзятого мнения! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Алсу.
Отметим, что у Микеллы еще есть шанс попасть в финал: ее смогут спасти зрители путем голосования. Алсу и ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов не сразу одобрили желание девочки участвовать в шестом сезоне развлекательного шоу "Голос. Дети". Однако наследница сумела их убедить, когда продемонстрировала им песню, которую написала сама на английском языке.
Девушка утверждает, что ей подмешали наркотик
Девочка откровенно рассказала о семейных проблемах
О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Такой фигуристку еще не видели
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Если женщина повышает голос на мужчину
Межрасовый брак
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу найти мужчину
Хочу уехать на пмж в другую страну...
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Секс во время беременности
Расскажите про роды
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Как правильно колоть орехи черепашкой?
А вы любите свою работу?
Дочь сделала аборт
Яичная диета
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Как понять твой человек или не твой?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Поцелуй это измена?
Английская диета
Свекровь не союзник
Перестал дарить подарки
Седловидная матка
Японская диета