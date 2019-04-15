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Алсу ответила на жесткие слова Лободы о судьбе ее дочери

Светлана Лобода и Алсу. Фото: Дни.ру
Дочь певицы Алсу Микелла принимает участие в очередном сезоне шоу "Голос. Дети". Однако наставница Светлана Лобода предпочла ей двух других девочек.
прочитано 200 раз

На шоу "Голос. дети" состоялось выступление команды Светланы Лободы. В финал артистка отобрала двух своих воспитанников, однако в обоих случаях это не оказалась дочь певицы Алсу Микелла. Более того, Лобода убеждена, что девочку ждет нелегкий путь к успеху. "Ты трудяга, ты работаешь с утра до вечера. У тебя непростая судьба. Смотрю и думаю, как непросто придется моей дочери. Все ей будут говорить, что она – дочка Лободы!" – философски констатировала Светлана.

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Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица, народная артистка Татарстана

Певица Алсу отреагировала на ее слова. Она прокомментировала события, случившиеся на шоу, в своем аккаунте в Instagram. Для начала певица призналась, что не смогла оперативно высказаться, потому что эмоции и переживания "нахлынули. Затем она обратилась к дочери.

"Микусик, ты продолжаешь нас удивлять и открывать в себе новые грани своих возможностей, а ведь тебе всего 10 лет! Только вперед, доченька! Ты уже покорила тысячи сердец, моя маленькая, сильная, целеустремленная, трудолюбивая, талантливая девочка! Как правильно сказала Светлана, нелегко тебе придётся на выбранном тобой пути. Всегда найдутся те, кто будут сравнивать, говорить несправедливые вещи, исходя исключительно из их предвзятого мнения! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Алсу.

Отметим, что у Микеллы еще есть шанс попасть в финал: ее смогут спасти зрители путем голосования. Алсу и ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов не сразу одобрили желание девочки участвовать в шестом сезоне развлекательного шоу "Голос. Дети". Однако наследница сумела их убедить, когда продемонстрировала им песню, которую написала сама на английском языке.

Автор: Наталья Аряева15 апреля 2019, 11:22
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