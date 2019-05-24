Лобода впервые показала повзрослевшую младшую дочь
Светлана Лобода опубликовала фотографию у себя в Instagram. На снимке певица позирует в свободной белой рубашке и джинсовых шортах, держа на руках дочь в полосатом платьице с большим синим бантом сзади. "Нашей любви 1 год❤️#Тильда", – объявила Лобода.
Интересно, что лицо именинницы артистка предпочла не показывать. Певица, в отличие от большинства коллег по шоу-бизнесу, старается не спекулировать на "детской" теме: она редко выкладывает фото и видео наследниц, крайне мало рассказывает о них в интервью, не рекламирует сопутствующие малышам товары.
До сих пор неизвестно, кто является отцом младшей дочери Светланы Лободы. Отметим, певица изначально старательно скрывала беременность. О том, что она ждет ребенка, заговорили после того, как звезда появилась на одном из светских мероприятий в свободном наряде, который не смог скрыть округлившийся живот.
Лишь в конце 2018 года Светлана Лобода появилась на публике в обтягивающем платье, не оставлявшем сомнений в ее интересном положении. Однако что-либо говорить о беременности тогда певица отказалась. Незадолго до рождения ребенка артистка отправилась в Америку. Там Светлана записала клип на свою песню "Суперзвезда". Композиция стала настоящим хитом, а безудержные танцы находящейся на сносях Лободы вызвали неоднозначную реакцию у публики.
Дочь артистки Тильда появилась на свет 24 мая 2018 года в одном из самых престижных медицинских центров США. Роды прошли без осложнений, и вскоре Светлана Лобода выписалась с малышкой. Причем из этого события артистка тоже предпочла не делать громкого события. Вернулась в Россию она только спустя несколько недель, причем в рамках возобновления концертной деятельности. Отметим, что у Светланы Лободы есть старшая дочь Ева от отношений с танцовщиком Андреем Царем.
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