Как орех: приседающая Лобода показала идеальные формы
Год назад артистка во второй раз стала мамой. Звезда успешно совмещает заботу о детях и работу, при этом выглядит Светлана Лобода потрясающе – как будто и не рожала: стройные ножки, идеальный пресс и ни грамма лишнего жира.
Вокалистка не скрывает, что остается в отличной физической форме в том числе благодаря спорту. В личном Instagram, например, Светлана опубликовала видео, на котором запечатлена тренирующейся.
Лобода, облаченная в серые лосины и футболку, делает приседания. Это упражнение направлено на укрепление мышц ног и в особенности ягодиц.
Под видео артистка попросила подписчиков придумать к нему подпись. Поклонники Светланы Лободы проявили креативность.
"Тот момент, когда через 2 дня лето... 🤷🏼♂️😁(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Светлана Ореховна)", "Опа опа качайся попа!", "Ведь та подруга что упруга,не останется без друга!!!🤣👍👍👍👍👍", "Цвет настроенья ФИТНЕСС", "Все люди, как люди..., а я приседаююю))😉", "Два орешка у Золушки :)", "Ох , Светка , попа как конфетка! 😂😍", – писали интернет-обыватели.
Напомним, 24 мая 2018 года Светлана Лобода родила вторую дочь Тильду. Имя отца малышки артистка не называет. Меж тем ходят упорные слухи, что им является Тилль Линдеманн – вокалист группы Rammstein. Звезда сплетни комментировать отказывается. Однако недавно она появилась на фото с пустышкой, на которой был нанесен логотип уже упомянутого немецкого коллектива.
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