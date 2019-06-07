"Малышка-сестренка": Рудковская рассказала о втором ребенке
Яна Рудковская опубликовала снимок в микроблоге своего сына. Саша держит на руках куклу, очень точно изображающую младенца. "Мечтаю о такой малышке-сестренке", подписана фотография.
Подписчики тут же поинтересовались – а в чем проблема? Надо сказать папе Жене (супругу Яны Рудковской Евгению Плющенко) – пусть постарается.
"Какое чудесное-чудо! Рожайте побольше , хороших и умных детей . Когда у людей все к этому располагает, это просто надо делать. Генетика отличная, финансы позволяют. Удачи !", "Мама Яна и папа Женя! Детские мечты должны сбываться. От всей души Вам этого желаю!!!Поработайте над этим", "Ну а какие проблемы. Дави на папу пусть старается", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
На днях Яна Рудковская попыталась оправдаться перед подписчиками, которые считают, что она принуждает сына к съемкам. Пользователи попытку не засчитали. Продюсер опубликовала видео своего разговора с Сашей: Яна спрашивает сына, заставляют ли его сниматься, ребенок отвечает то, что хочет слышать мать. Подписчиков Рудковской возмутило, что она вмешивает сына в скандал.
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