"Пошел на...": Галкин рассказал о конфузе известной ведущей

7 июня Максим Галкин в 8-й раз подряд станет ведущим грандиозной по постановке и участникам премии МУЗ ТВ. Накануне главной музыкальной церемонии года с юмористом встретился корреспондент "Дни.Ру".

Максим Галкин – один из самых талантливых, востребованных и высокооплачиваемых артистов на нашей эстраде. Он может выступать и как конферансье, и как пародист, и как певец. И со всем всем справляется на отлично. Вряд ли кто-то вспомнит хотя бы один конфуз с участием Галкина. А вот его более взрослые коллеги порой попадали впросак.

"Есть такой певец – Эдуард Лабковский (с 1972 года выступает солистом хора ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова, исполнил и записал более 100 песен советских и российских композиторов, был одним из первых исполнителей песни "День Победы" – Ред.), – рассказал корреспонденту "Дни.ру" Галкин. – И вот однажды на каком-то комсомольском собрании одна наша легендарная ведущая должна была его объявить. Но опростоволосилась".

"Выступает Народный артист РСФСР Владимир Лабковский!" – голосом Светланы Моргуновой разыграл сценку Галкин. – А певец ей тихо подсказывает: "Я не Владимир, я Эдуард!". "Пошел на...", – сквозь зубы процедила ведущая и гордо повторила: "Владимир Лобковский!"

"За кулисами на нее набросился режиссер, мол, какой Владимир! – вспоминает Максим. – Но ведущая невозмутимо отрезала: "Да кто еще вообще знает, кому какая разница Владимир или Эдуард, а мне достоинство терять нельзя!"

Ранее в интервью "Дни.Ру" Максим рассказал, как его жена Алла Пугачева реагирует на церемонию МУЗ ТВ в эфире. "Алла, конечно, смотрит церемонию по телевизору, – признался Галкин. – Ругать не ругает меня, но какие-то ценные замечания делает и всегда указывает на проскальзывающие у меня в речи слова-паразиты".