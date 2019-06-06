"Пошел на...": Галкин рассказал о конфузе известной ведущей
Максим Галкин – один из самых талантливых, востребованных и высокооплачиваемых артистов на нашей эстраде. Он может выступать и как конферансье, и как пародист, и как певец. И со всем всем справляется на отлично. Вряд ли кто-то вспомнит хотя бы один конфуз с участием Галкина. А вот его более взрослые коллеги порой попадали впросак.
"Есть такой певец – Эдуард Лабковский (с 1972 года выступает солистом хора ансамбля песни и пляски им. А. В. Александрова, исполнил и записал более 100 песен советских и российских композиторов, был одним из первых исполнителей песни "День Победы" – Ред.), – рассказал корреспонденту "Дни.ру" Галкин. – И вот однажды на каком-то комсомольском собрании одна наша легендарная ведущая должна была его объявить. Но опростоволосилась".
"Выступает Народный артист РСФСР Владимир Лабковский!" – голосом Светланы Моргуновой разыграл сценку Галкин. – А певец ей тихо подсказывает: "Я не Владимир, я Эдуард!". "Пошел на...", – сквозь зубы процедила ведущая и гордо повторила: "Владимир Лобковский!"
"За кулисами на нее набросился режиссер, мол, какой Владимир! – вспоминает Максим. – Но ведущая невозмутимо отрезала: "Да кто еще вообще знает, кому какая разница Владимир или Эдуард, а мне достоинство терять нельзя!"
Ранее в интервью "Дни.Ру" Максим рассказал, как его жена Алла Пугачева реагирует на церемонию МУЗ ТВ в эфире. "Алла, конечно, смотрит церемонию по телевизору, – признался Галкин. – Ругать не ругает меня, но какие-то ценные замечания делает и всегда указывает на проскальзывающие у меня в речи слова-паразиты".
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