Популярный рэпер рассказал о гомосексуальных пристрастиях Агутина
Рэпер вместе с исполнительницей Елизаветой Гырдымовой, более известной как Монеточка, согласился поучаствовать в игре. По правилам каждый из участников должен либо написать непристойный комментарий под фото какой-нибудь знаменитости, либо исполнить мерзкое задание, чтобы заработать балл.
В качестве наказания он должен был надеть мокрую собачью шубу и простоять в ней раунд. Джиган предпочел комментарий. У певца оказалась аллергия на шерсть животного.
Исполнитель был настроен решительно и не сомневался, что Агутин оценит шутку. "Он вообще нормальный пацан, у него есть Варум, он не обидится", – отметил певец.
"Ты смотрел "Евровидение"? Такое плотное собрание геев я видел только в твоем гузлишке", – написал Джиган на странице Леонида.
Ведущий решил уточнить у аудитории, что же такое "гузлишко". Александр Гудков объяснил все максимально точно: "Попочка".
Отметим, Денис стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Исполнитель и Монеточка боролись за главный приз: пять тысяч рублей.
Безобидная шутка переросла в настоящий бунт
Шоумен столкнулся со сложным выбором
Шоумен находится в реанимации
Шоумен поддержит коллегу
Популярные темы форума
Жизнь в деревне
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Сын женится на старухе, она старше меня!!!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Зачем обижают Бузову?
Как понравиться мужу в постели?
Ему 35 и он без машины
В сексе полный ноль
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Избил из-за денег
Через сколько мужчина должен сделать предложение
Хочу замуж
Мастурбирую во время секса
Что такое оргазм?
Как быстро набрать вес?
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
С кем дружил Тальков
Вещи из секондхенда
Как сделать лицо худым
Хочу уехать из России.
В каком возрасте мужик взрослеет?
Не ухаживает, когда болею
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
Зачем скрывать своих детей?
Подруга увела моего мужа.
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
Двойная фамилия. Да или нет?
Можно ли убежать от темного прошлого?