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Популярный рэпер рассказал о гомосексуальных пристрастиях Агутина

Леонид Агутин. Фото: www.globallookpress.com
Денис Александрович Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, сделал громкое заявление о Леониде Агутине. В Сети появилось видео с подробностями произошедшего.
прочитано 799 раз

Рэпер вместе с исполнительницей Елизаветой Гырдымовой, более известной как Монеточка, согласился поучаствовать в игре. По правилам каждый из участников должен либо написать непристойный комментарий под фото какой-нибудь знаменитости, либо исполнить мерзкое задание, чтобы заработать балл.

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Леонид Николаевич Агутин Певец

В качестве наказания он должен был надеть мокрую собачью шубу и простоять в ней раунд. Джиган предпочел комментарий. У певца оказалась аллергия на шерсть животного.

Исполнитель был настроен решительно и не сомневался, что Агутин оценит шутку. "Он вообще нормальный пацан, у него есть Варум, он не обидится", – отметил певец.

"Ты смотрел "Евровидение"? Такое плотное собрание геев я видел только в твоем гузлишке", – написал Джиган на странице Леонида.

Ведущий решил уточнить у аудитории, что же такое "гузлишко". Александр Гудков объяснил все максимально точно: "Попочка".

Отметим, Денис стал гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". Исполнитель и Монеточка боролись за главный приз: пять тысяч рублей.

Автор: Екатерина Плискина6 июня 2019, 16:17
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