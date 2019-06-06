Оторопевший Шепелев не позволил "ломать" сына Фриске
Платону Шепелеву 7 апреля исполнилось шесть лет. В сентябре сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева пойдет в первый класс.
Отец мальчика озаботился выбором школы. Сейчас шоумен посещает дни открытых дверей в учебных заведениях.
В личном Instagram Дмитрий Шепелев рассказал, что зашел в одну из столичных общеобразовательных школ, которая находится в центре. Погулял по кабинетам и встретился с учителем начальных классов. Общение с педагогом у него не сложилось.
"Сидит пожилая тучная дама. – Заходите! Какие вопросы? - Выбираю, говорю. – А вот раньше никто не выбирал! А сейчас и ходят, и ходят, и в рот учителю заглядывают. Я здесь уже 53 года, между прочим. Я оторопел. Получается, что ей лет 75, не меньше. И в сентябре ей вновь дают первый класс! И ведь сразу понятно, как она будет учить: сидеть от сюда и до обеда, выучить с 9-й по 13-ю, "а вот в наше-то время" и прочее. Мне реально стало не по себе", - написал Дмитрий Шепелев.
По словам шоумена, ребенок не должен быть частью жесткой системы, которой нет до него дела. Телеведущий отметил, что когда-то и его так учили, но для сына ему хочется другого. "Я меньше всего хочу, чтобы сына в школе "ломали", – добавил Дмитрий Шепелев.
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