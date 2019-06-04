"Еще немного и все!": Брежнева забралась на край крыши
На видео певица сидит на перилах на крыше многоэтажки. "Когда ты вырос на 14-м этаже, тебе не страшна высота!" – подписала ролик артистка.
Пост вызвал неоднозначную реакцию. Многие просто испугались за звезду. "Вера, мое сердце замерло от страха за Вас на такой высоте!" – содрогнулась подписчица.
Большая часть аудитории накинулась на Брежневу: мол, подает плохой пример. "Еще немного откинуться назад и все! Сейчас пойдут повторять за Вами", "Удалите, Вера. Дебилов много", – упрекнули ее критики.
"Вас дети смотрят тут, не надо так больше!" – высказался активный пользователь Сети.
Напомним, что недавно артистка дала откровенное интервью о старшей дочери Соне. Как писали "Дни.ру", Брежнева уже готова стать бабушкой
Соня – дочь певицы от первого гражданского мужа Виталия Войченко. Девушка носит фамилию Киперман, так как позже ее мать вышла за бизнесмена Михаила Кипермана, сообщает URA.ru.
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