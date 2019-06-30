"Преступно не спасли": Гришаева высказалась о смерти Марьянова
Нонна Гришаева появилась в студии программы "Далекие близкие" на канале "Россия-1". Передача была посвящена Дмитрию Марьянову, который в этом году отметил бы свое 50-летие. К несчастью, звезда кино и театра скончалась осенью 2017 года.
Актриса напомнила: многие считают, что супруга актера Ксения Бик виновна в смерти Марьянова. Сегодня вдова не в лучшем состоянии – и во многом из-за стараний злопыхателей.
"Я с ней на связи. Журналисты до сих пор обвиняют ее в том, что случилось с Димой", – заявила в эфире Нонна Гришаева.
Актриса утверждает, что в семье у Дмитрия все было прекрасно. И основная вина лежит на наркологической клинике, в которой лечили Марьянова. "Считаю, что его преступно не спасли в клинике. Умирать в его планы не входило. Он очень сильно любил жизнь и свою семью. Я надеюсь, что мы узнаем о результатах расследования в самое ближайшее время", – сказала актриса.
Ксения Бик ранее признавалась, что в какой-то момент у нее просто иссякли силы бороться с болезнью Дмитрия Марьянова. Она рассказывала, как пыталась воздействовать на мужа, чтобы он бросил пить. Так что чувства вины вдова, по ее словам, не испытывает. Нонна Гришаева также уверена, что Ксения сделала все, что возможно, пишет Teleprogramma.pro.
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