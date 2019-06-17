Нонна Гришаева "засветила" свою фигуру и молодого мужа
На снимке актриса стоит в изумрудном асимметричном платье и босоножках золотистого цвета на квадратном каблуке. Компанию ей составил молодой супруг. На нем – легкая белая рубашка и темно-синие джинсы.
"С утра, в вечернем", – подписала Гришаева кадр, который был сделан в Сочи. Там 16 июня завершился российский фестиваль "Кинотавр".
Поклонники оставили теплые слова в адрес пары: "Яркие, позитивные, влюбленные, солнечные! Любимые!", "Счастья на долгие годы!", "Такие классные! Мужу борода очень идет!"
Фанаты решили выделить Нонну. Как сообщает Пятый канал, они просто завалили артистку комплиментами. "Такая шикарная женщина обязательно должна быть утром в вечернем платье с достойным мужчиной! Другого не дано!", "Всегда такая прелесть!" – похвалили ее поклонники.
"Невероятная! Обожаю!" – призналась подписчица.
Напомним, что у Нонны Гришаевой второй брак. Александр Нестеров младше жены на 12 лет. Он является директором актрисы, поэтому принимает активное участие в ее работе.
Топ-модель вмешалась в скандал с телеведущей
Сын артиста поделился сенсационными деталями
Подробности нашумевшего скандала
Пиарщица рассказала о пережитом
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Муж узнал про любовника
Детей перестали нормально называть
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Иван Голунов
Загадочные обьекты
Где недорого отдохнуть летом?
Милые или дерзкие?
Вынудить мужа изменить
Киркоров vs Майкл Джексон
Срочно!
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Засорились трубы.
Сделать ботокс
Козерог и телец
Веснушки это красиво?
его друзья не зовут меня на день рождения
Существует ли бумеранг?
В России большой процент разводов
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Работа в женском коллективе
Как избавиться от мышей?
Задержка на пять дней
Первые признаки диабета