Скрытная Собчак тайно воссоединилась с Виторганом
Ксения Собчак поделилась в Instagram восторгом по поводу концерта американской певицы итальянского происхождения Лауры Перголицци. Выступление LP, как еще называют артистку, состоялось 2 июня на Кипре.
Поклонников телеведущей заинтересовал тот факт, что похожий ролик – только снятый с другого ракурса – выложил в своем микроблоге Максим Виторган. Бывшему мужу Собчак шоу тоже очень понравилось. Наблюдатели заключили, что экс-супруги специально сели подальше друг от друга, чтобы не спровоцировать слухи о воссоединении, но трюк не помог.
Во-первых, нового возлюбленного телезвезды Константина Богомолова на Кипре не заметили. Во-вторых, утром 3-го числа сладкую парочку застукали, когда они мило ворковали, лежа под горячим кипрским солнцем на соседних шезлонгах, сообщает StarHit.
Впрочем, поклонники Максима Виторгана и Ксении Собчак ожидали чего-то подобного. В прошлом месяце бывшие супруги вместе с сыном Платоном отдыхали в испанской Марбелье. Правда, идиллия длилась всего несколько дней – вскоре Собчак укатила в Италию на встречу с Богомоловым.
Говорят, роман Ксении Собчак с режиссером и стал причиной развода звездной пары. 37-летняя журналистка и 48-летний актер официально заявили о расставании в марте этого года.
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