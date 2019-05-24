"Наехавший" на Собчак Виторган заглаживает вину

Судя по всему, словесный поединок телеведущей Ксении Собчак и ее экс-мужа актера Максима Виторгана официально завершен. Артист посвятил бывшей жене хвалебную оду.

Накануне на YouTube–канале Ксении Собчак было опубликовано интервью телеведущей с культовым датским режиссером Ларсом фон Триером. В личном Instagram Максим Виторган назвал эту работу экс-супруги "крутейшим цельным художественным произведением".

"Именно цельное – со своей драматургией, ритмом и даже цветокоррекцией. Сам Триер пусть бОльшая и основная, но все равно лишь составляющая часть. Браво Ксении и всем создателям! Очень рекомендую!" – превознес бывшую возлюбленную Максим Виторган.

Ксения Собчак на похвалы экс-мужа отреагировала сдержанно. В комментариях под постом светская львица кратко написала: "Спасибо!"

Скорее всего, Виторган вспомнил Собчак добрым словом не просто так. Возможно, таким образом артист сделал шаг к примирению и попытался загладить вину, ведь еще вчера экс-супруги, не стесняясь публичности, писали гадости друг о другу в соцсетях. Примечательно, что зачинщиком этого конфликта, как показалось, был сам артист.

Напомним, ситуация накалилась после того, как Ксения Собчак в личном микроблоге поделилась рассуждениями о природе добра и зла. Под публикацией теледивы оставил комментарии Максим Виторган. Артист ехидно отметил, что его экс-супруга сформулировала очень правильную мысль: "Я не специально" – и можно воротить что угодно, в принципе. Для нас – людей, не любящих брать ответственность за свои поступки – ты кладезь!" – "наехал" на светскую львицу актер.

Выпад бывшего мужа задел Ксению за живое. Знаменитость поспешила отреагировать на претензии Максима. Она пристыдила экс-мужа. По словам Собчак, лить помои на людей, которые еще совсем недавно были близкими и любимыми, – это отвратительно и мелочно. Теледива призвала вспоминать только хорошее и таким образом вытеснять из памяти все плохое. Светская львица считает, что надо простить и забыть о мщении. "Можно не общаться, не иметь дела – это уже личный выбор, но прощать врагов надо обязательно", – рассудила Ксения Собчак.