Юлию Савичеву разнесли за нелепую татуировку
Артистка набила на ребре ладони инициалы дочки Ани – три буквы А. Она рассказала, что эскиз придумала сама, а после нарисовала его для татуировщика.
Поделиться радостью Савичева решила в особенный день: 25 июня именины отмечают Анны. "Поздравляю всех обладательниц этого волшебного имени! Будьте счастливы!" – пожелала Юлия.
Поклонники не одобрили такие изменения, сообщает teleprpgramma.pro. "Думала, что хоть Вы в здравом уме. Наколка у женщины – это ужас, неужели любовь к дочери так надо проявлять? Я разочаровалась", "Исчезает красота, как легко внедряется пошлость. Бездуховность!", "Ничего хорошего нет в этом!" – раскритиковали певицу пользователи Сети.
"Партак такой! Слишком жирная линия, так еще и в синий уйдет", – подметил подписчик.
По данным Пятого канала, большинство все-таки встало на защиту Савичевой. "Ты молодец!", "У меня тоже есть тату в честь моих деток", – поддержали ее верные фанатки.
Напомним, что недавно Юлия Савичева раскрыла неожиданные подробности о смерти Жанны Фриске. Как писали "Дни.ру", она всегда восхищалась экс-солисткой группы "Блестящие".
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