Юлию Савичеву разнесли за нелепую татуировку

Юлия Савичева выложила в своем Instagram-аккаунте новый пост. Девушка набила татуировку, которая для нее очень много значит, и решила поделиться радостью с народом.

Артистка набила на ребре ладони инициалы дочки Ани – три буквы А. Она рассказала, что эскиз придумала сама, а после нарисовала его для татуировщика.

Поделиться радостью Савичева решила в особенный день: 25 июня именины отмечают Анны. "Поздравляю всех обладательниц этого волшебного имени! Будьте счастливы!" – пожелала Юлия.

Поклонники не одобрили такие изменения, сообщает teleprpgramma.pro. "Думала, что хоть Вы в здравом уме. Наколка у женщины – это ужас, неужели любовь к дочери так надо проявлять? Я разочаровалась", "Исчезает красота, как легко внедряется пошлость. Бездуховность!", "Ничего хорошего нет в этом!" – раскритиковали певицу пользователи Сети.

"Партак такой! Слишком жирная линия, так еще и в синий уйдет", – подметил подписчик.

По данным Пятого канала, большинство все-таки встало на защиту Савичевой. "Ты молодец!", "У меня тоже есть тату в честь моих деток", – поддержали ее верные фанатки.

Напомним, что недавно Юлия Савичева раскрыла неожиданные подробности о смерти Жанны Фриске. Как писали "Дни.ру", она всегда восхищалась экс-солисткой группы "Блестящие".